Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»
Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»
Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»
Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал
Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка
Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»
Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»
Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»
Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал
Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка