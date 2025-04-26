12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
«Динамо» К – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
РФШ – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Маккаби» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Маккаби» – РФШ, Лига Европы, 12 декабря 2024 года
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
«Динамо» К – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
РФШ – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Маккаби» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Маккаби» – РФШ, Лига Европы, 12 декабря 2024 года
Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»
Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»
Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»
Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал
Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка