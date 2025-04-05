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Расписание матчей
Тукумс -
Тукумс - : онлайн-трансляция 05 апреля 2025
Тукумс
05.04.2025, суббота, 14:00
Латвия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тукумс -
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Тукумс
Латвия. Высшая лига, 1 тур
Даугавпилс
3 : 0
07.03.2025
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 1 тур
Даугавпилс
3 : 0
07.03.2025
Тукумс
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