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Даугавпилс - РФШ: онлайн-трансляция 15 марта 2025

Даугавпилс
15.03.2025, суббота, 17:00
Латвия. Высшая лига, 3 тур
- : -
Не начался
РФШ
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Даугавпилс - РФШ
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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30.01.2025
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Лига Европы, 7 тур
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1 : 0
23.01.2025
Аякс
Латвия. Высшая лига, 1 тур
Даугавпилс
3 : 0
07.03.2025
Тукумс
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1 : 0
30.01.2025
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РФШ
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23.01.2025
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