«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»
«Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана
Товарищеский матч. ЦСКА удержал победу над бывшим клубом Ривалдо (2:1)
ЦСКА проведет товарищеский матч с узбекистанским клубом в Москве
В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо
«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»
«Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
Прогноз на точный счет матча «Аль-Шорта» – «Пахтакор», Лига чемпионов Азии, 21 октября 2024 года