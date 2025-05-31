«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

«Рубин» готов расстаться с пятью игроками

Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана