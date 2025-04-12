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Пахтакор - Андижан: онлайн-трансляция 12 апреля 2025

Пахтакор
12.04.2025, суббота, 00:00
Узбекистан. Суперлига, 5 тур
- : -
Не начался
Андижан
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пахтакор - Андижан
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Красные карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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4 марта, 21:29
«Пахтакор» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025
4 марта, 17:50
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
21 февраля, 14:48
4
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
24 декабря 2024, 10:30
1
Прогноз на точный счет матча «Аль-Шорта» – «Пахтакор», Лига чемпионов Азии, 21 октября 2024 года
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- : -
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- : -
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- : -
09.03.2025
Шуртан
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