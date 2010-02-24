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Астон Вилла - Кристал Пэлас

24.02.2010, Среда, 22:45 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Кубок, 1/8 финала , повторный матч Астон Вилла - Кристал Пэлас
Англия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
14 февраля, воскресенье 18:45 Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла
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