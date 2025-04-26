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Биль-Бьенн - Янг Бойз: онлайн-трансляция 26 апреля 2025

Биль-Бьенн
26.04.2025, суббота, 00:00
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
Янг Бойз
Матч
Комментарии
Статистика матча Биль-Бьенн - Янг Бойз
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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29 января, 21:50
Лига чемпионов. «Фейеноорд» разгромил «Баварию», «Арсенал» крупно победил загребское «Динамо» и другие результаты
23 января, 01:03
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