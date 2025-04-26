Биль-Бьенн

12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Лига чемпионов. «Фейеноорд» разгромил «Баварию», «Арсенал» крупно победил загребское «Динамо» и другие результаты
«Селтик» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Лига чемпионов. «Фейеноорд» разгромил «Баварию», «Арсенал» крупно победил загребское «Динамо» и другие результаты
«Селтик» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд