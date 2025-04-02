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Штутгарт - РБ Лейпциг: онлайн-трансляция 02 апреля 2025

Штутгарт
02.04.2025, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
РБ Лейпциг
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Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
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Блокированные удары
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Новости команд
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8 февраля, 16:20
«Бавария» выбирает между двумя нападающими
Вчера, 16:24
Два немецких клуба заинтересованы в аренде Гюлера и Эндрика из «Реала»
6 марта, 09:43
«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025
1 марта, 16:20
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
27 февраля, 00:50
1
«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
26 февраля, 21:35
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Байер
Германия. Кубок, 1/2 финала
Штутгарт
- : -
02.04.2025
РБ Лейпциг
Последние матчи
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Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
01.03.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
1 : 3
28.02.2025
Бавария
Германия. Кубок, 1/4 финала
РБ Лейпциг
1 : 0
26.02.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.02.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
23.02.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
1 : 3
28.02.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.02.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 2
15.02.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 2
08.02.2025
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/4 финала
Штутгарт
1 : 0
04.02.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
01.03.2025
Майнц
Германия. Кубок, 1/4 финала
РБ Лейпциг
1 : 0
26.02.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
23.02.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
0 : 0
14.02.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
09.02.2025
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