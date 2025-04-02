«Бавария» выбирает между двумя нападающими
Два немецких клуба заинтересованы в аренде Гюлера и Эндрика из «Реала»
«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу в Штутгарте (3:1)
«Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу в Штутгарте (3:1)
«Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
«Штутгарт» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025
«Боруссия» Д – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
«Бавария» выбирает между двумя нападающими
Два немецких клуба заинтересованы в аренде Гюлера и Эндрика из «Реала»
«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025