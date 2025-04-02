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«Челси» установил рекорд по тратам на состав
Коло Муани объяснил, почему провалился в «ПСЖ»
Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне
Российский боец сфотографировался с Бекхэмом на матче Лиги чемпионов
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала