Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Дюнкерк - ПСЖ: онлайн-трансляция 02 апреля 2025

Дюнкерк
02.04.2025, среда, 00:00
Франция. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
ПСЖ
Матч
Комментарии
Статистика матча Дюнкерк - ПСЖ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Дюнкерк
ПСЖ
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
Вчера, 18:06
8
Коло Муани объяснил, почему провалился в «ПСЖ»
Вчера, 16:08
Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне
Вчера, 14:58
1
Российский боец сфотографировался с Бекхэмом на матче Лиги чемпионов
Вчера, 14:38
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
6 марта, 23:36
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
27 февраля, 09:30
1
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
RMC: экс-форвард ЦСКА Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2
3 июня 2020, 10:28
3
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
Вчера, 18:06
8
Коло Муани объяснил, почему провалился в «ПСЖ»
Вчера, 16:08
Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне
Вчера, 14:58
1
Российский боец сфотографировался с Бекхэмом на матче Лиги чемпионов
Вчера, 14:38
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
6 марта, 23:36
Больше новостей
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок, 1/2 финала
Дюнкерк
- : -
02.04.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/2 финала
Канн
- : -
02.04.2025
Реймс
Франция. Кубок, 1/2 финала
Дюнкерк
- : -
02.04.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/2 финала
Канн
- : -
02.04.2025
Реймс
Последние матчи
Все
Дюнкерк
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
0 : 1
05.03.2025
Ливерпуль
Франция. Лига 2, 25 тур
Аяччо
1 : 2
03.03.2025
Дюнкерк
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 1
01.03.2025
Лилль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Стад Брьошен
0 : 7
26.02.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
Брест
2 : 3
26.02.2025
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 25 тур
Аяччо
1 : 2
03.03.2025
Дюнкерк
Франция. Кубок, 1/4 финала
Брест
2 : 3
26.02.2025
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 24 тур
Дюнкерк
3 : 0
21.02.2025
Клермон
Франция. Лига 2, 23 тур
Дюнкерк
1 : 0
15.02.2025
Париж
Франция. Лига 2, 22 тур
Кан
0 : 2
10.02.2025
Дюнкерк
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
0 : 1
05.03.2025
Ливерпуль
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 1
01.03.2025
Лилль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Стад Брьошен
0 : 7
26.02.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
2 : 3
23.02.2025
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ
7 : 0
19.02.2025
Брест
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 