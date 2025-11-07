ЦСКА (мол)

В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд