Рубин (мол)

В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком