Локомотив (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
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