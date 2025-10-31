Пари НН (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
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Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
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