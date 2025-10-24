Кр. Советов (мол)

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина

Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ

Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу

Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым