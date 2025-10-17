Зенит (мол)

В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»