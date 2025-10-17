Краснодар (мол)

Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории