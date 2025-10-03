Акрон - Академия им. Коноплева

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»