Рубин (мол)

«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты