Зенит (мол)

«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
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«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус