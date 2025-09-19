Ростов (мол)

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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком