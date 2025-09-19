Динамо (мол)

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина

«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2

Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ

Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»