Кр. Советов (мол)

Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты