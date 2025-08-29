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Ахмат (мол) - Сочи (мол): обзор матча 29 августа 2025

Ахмат (мол)
29.08.2025, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 21 тур
- : -
Не начался
Сочи (мол)
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ахмат (мол) - Сочи (мол)
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Угловые удары
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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Новости команд
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Ахмат (мол)
Сочи (мол)
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
14 февраля 2020, 17:49
13
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
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