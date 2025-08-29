Ростов (мол)

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»