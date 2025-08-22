ЦСКА (мол)

ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»