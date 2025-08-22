Пари НН (мол)

В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»

«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки

Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей

Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках

В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»

«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки

Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей

Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»