Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 22 августа 2025

Зенит (мол)
22.08.2025, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 20 тур
- : -
Не начался
Спартак М (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
15 января, 14:32
15
«Спартак» купил форварда «Зенита»
15 января, 10:46
35
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
24 декабря 2024, 13:28
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
1 ноября 2024, 19:51
1
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
27 сентября 2024, 23:36
17
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
15 января, 14:32
15
«Спартак» купил форварда «Зенита»
15 января, 10:46
35
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
24 декабря 2024, 13:28
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
27 сентября 2024, 23:36
17
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
15 марта 2024, 08:55
3
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
15 января, 14:32
15
«Спартак» купил форварда «Зенита»
15 января, 10:46
35
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
1 ноября 2024, 19:51
1
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
27 сентября 2024, 23:36
17
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
17 сентября 2024, 11:08
5
Больше новостей
Россия. МФЛ
Все
Текущие
Будущие
Россия. МФЛ, 1 тур
Ростов (мол)
- : -
07.03.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 1 тур
Урал (мол)
- : -
07.03.2025
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Зенит (мол)
- : -
07.03.2025
Пари НН (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
- : -
07.03.2025
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
07.03.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Ростов (мол)
- : -
07.03.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 1 тур
Урал (мол)
- : -
07.03.2025
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Зенит (мол)
- : -
07.03.2025
Пари НН (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
- : -
07.03.2025
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
07.03.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
07.03.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Сочи (мол)
- : -
07.03.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Динамо (мол)
- : -
07.03.2025
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
14.03.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Сочи (мол)
- : -
14.03.2025
Зенит (мол)
Последние матчи
Все
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 