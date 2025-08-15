Ахмат (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги