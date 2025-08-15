Факел (мол)

ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»