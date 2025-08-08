Кр. Советов (мол)

«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
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Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории