Локомотив (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
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Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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