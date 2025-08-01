Зенит (мол)

В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»