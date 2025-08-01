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Россия. МФЛ
Факел (мол) - Балтика (мол)
Факел (мол) - Балтика (мол): обзор матча 01 августа 2025
Факел (мол)
01.08.2025, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 17 тур
- : -
Не начался
Балтика (мол)
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Статистика матча Факел (мол) - Балтика (мол)
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из-за пределов штрафной
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