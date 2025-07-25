ЦСКА (мол)

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана

«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана

«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»