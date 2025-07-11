Локомотив (мол)

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Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
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«Спартак» купил форварда «Зенита»
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Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
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