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Локомотив (мол) - Пари НН (мол): онлайн-трансляция 04 июля 2025

Локомотив (мол)
04.07.2025, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 13 тур
- : -
Не начался
Пари НН (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Локомотив (мол) - Пари НН (мол)
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
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1
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7 января, 12:58
2
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27 декабря 2024, 21:30
2
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07.03.2025
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- : -
07.03.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
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- : -
07.03.2025
Локомотив (мол)
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