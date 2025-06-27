Краснодар (мол)

«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус