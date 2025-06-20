Кр. Советов (мол)

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
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Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»