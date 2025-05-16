Пари НН (мол)

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»