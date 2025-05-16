Локомотив (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
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