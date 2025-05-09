ЦСКА (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги