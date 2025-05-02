Урал (мол)

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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»