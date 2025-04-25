Акрон - Академия им. Коноплева

«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»