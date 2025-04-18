Урал (мол)

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В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд