Локомотив (мол)

Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
«Локомотив» отдал защитника в дзержинский «Арсенал»
16-летний Семин забил за «Локомотив» в дебютном матче
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
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«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус