Витебск - Торпедо-БелАЗ

|20 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:4
|Витебск
|9 тур
|11 мая, вторник
|15:00
|Витебск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:4
|Витебск
|9 тур
|11 мая, вторник
|15:00
|Витебск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Витебск
|1 тур
|4 апреля, суббота
|00:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|33
|21
|9
|3
|65:18
|+47
|72
|2.
|Шахтер Сл
|33
|19
|9
|5
|51:23
|+28
|66
|3.
|Минск
|33
|18
|6
|9
|59:32
|+27
|60
|4.
|Динамо Мн
|33
|17
|5
|11
|49:35
|+14
|56
|5.
|Динамо-Брест
|33
|12
|10
|11
|48:40
|+8
|46
|6.
|Белшина
|33
|12
|9
|12
|31:42
|-11
|45
|7.
|Нафтан
|33
|11
|11
|11
|41:34
|+7
|44
|8.
|Днепр Мог
|33
|11
|7
|15
|40:53
|-13
|40
|9.
|Витебск
|33
|7
|11
|15
|31:52
|-21
|32
|10.
|Неман
|33
|7
|10
|16
|27:42
|-15
|31
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|33
|7
|7
|19
|33:58
|-25
|28
|12.
|Партизан Минск
|33
|5
|8
|20
|24:70
|-46
|23