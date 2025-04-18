Кр. Советов (мол)

«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»