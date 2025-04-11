Динамо (мол)

«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»