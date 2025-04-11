Ахмат (мол)

Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»